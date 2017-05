Samtaler i gang om mer til bøndene

– Jeg vil ikke binde meg til noe beløp, men det må opp fra regjeringens tilbud på 410 millioner kroner. I tillegg er det en del strukturelle grep som må foretas, sier Aps jordbrukspolitiske talsperson Knut Storberget til NTB.

Ifølge bondeorganisasjonene må rammen minst være på 790 millioner kroner for at inntektsutviklingen målt i kroner per årsverk skal være på linje med andre grupper. Det innebærer i så fall påplussinger fra Stortingets side på rundt 400 millioner.

– Jeg skjønner hvordan de tenker, men vil ikke binde meg til et slikt regnestykke, sier Storberget.

Frp gjorde det tirsdag klart overfor NTB at partiet ikke har mer å gi bøndene. Dette i motsetning til samarbeidspartiene Venstre og KrF, som nå har innledet sonderinger med Ap, SV og Sp i næringskomiteen.

– Jeg har god tro på en avtale, ut ifra hva de andre partiene har uttalt, sier Storberget.

Næringskomiteen skal etter planen avgi innstilling om jordbruksoppgjøret 8. juni.