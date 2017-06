Stortinget utsetter trålerpliktbehandling til tirsdag

– Et flertall i komiteen er enige om at vi utsetter avgivelse av innstilling i saken tirsdag, sier Arbeiderpartiets saksordfører, Ingrid Heggø til NTB.

Komiteen skulle etter planen avgi sin innstilling om det kontroversielle forslaget om å fjerne siste rest av trålernes forpliktelser til å levere fangst til nordnorske anlegg onsdag. Heggø vil ikke gi noen begrunnelse for utsettelsen, men sier at Arbeiderpartiet er rede til å avgi en innstilling.

Ap ønsker å beholde dagens system, men å skjerpe inn pliktene. Ingen av partiene er fornøyd med dagens ordning. Men verken opposisjonspartiene, regjeringens støttepartier eller Frp og Høyre har vært i stand til å skaffe flertall for alternativer.

Etter det NTB fikk opplyst onsdag lå det an til at komiteen skulle utsette saken til høsten og at et sannsynlig utfall var at fiskeriminister Per Sandberg ville trekke forslaget fredag.

