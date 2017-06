Ka skjer i helga?

Er det noe du savner i oversikten? Send oss et tips til red@vol.no.

FREDAG:

Sortland:

• Rune Meyer på Baren Første.

• Bingo med Bingokongen Ronny Haugeland.

Bø:

• Nord-Norsk musikkstevne.

Hadsel:

•Medkila- Melbo i Harstad.

På kino i Vesterålen:

Sortland kino: Baywatch.

Stokmarknes kino: Baywatch, Everything, Everything og Pirates of the Caribbean: Salazar's Revenge 3D.

LØRDAG:

Sortland:

• Rune Meyer på Baren Første.

• Sortland - Lørenskog i Blåbyhallen.

Bø:

• Nord-Norsk musikkstevne.

• Banana Airlines spiller til dans i Bøhallen.

SØNDAG:

Bø:

• Pilegrimsvandring til Bø kirke.

• Nord-Norsk musikkstevne.

På kino i Vesterålen:

Sortland kino: Baywatch og Lærer Frosk.

Stokmarknes kino: Baywatch, Everything, Everything og Pirates of the Caribbean: Salazar's Revenge 3D.

MANDAG 2. pinsedag:

Hadsel:

• Grovfjord-Melbo i Grovfjord.

Sortland:

•Lofoten-Stålbrått/Sortland2 i Svolvær.

Andøy:

Andenes - Sortland 3.

Vesterålen turlag inviterer til padling på Bleiksvannet.