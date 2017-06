Kan gi økt vekst til bedrifter i distriktene

Da EU-kommisjonen godkjente prinsippene til nye unntaksbestemmelser 17.mai, var bakgrunnen at de ville gjøre det lettere for offentlige myndigheter å kompensere selskaper for ekstrakostnadene de får på grunn av avstander og andre forhold i EUs ytre regioner, skriver NRK Nordland.

Gode nyheter

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll synes dette er gledelige nyheter. Blant annet fordi at endringene betyr muligheter for regional investerings- og driftsstøtte for transport- og energisektoren i fylket.

– At EU endrer unntaksbestemmelsene viser at arbeidet vi gjør sammen med Troms og Finnmark og venner i andre EU-land hjelper, sier Norvoll i en pressemelding.

Det var i 2014 at det kom en innstramming i arbeidsgiveravgiften og det ble forbudt med støtte til investeringer og drift til bedrifter. Når nevnte innstramming får en oppmyking, kan bedrifter i distriktene motta støtte, samtidig som det kreves at de som faktisk får støtte har sin økonomiske aktivitet der.

Ønsker løsning

Men for at endringene skal bli realisert, må de inn i EØS-avtalen, noe Norvoll oppfordrer regjeringen til å arbeide for.

Ifølge NRK sier Finansminister Siv Jensen at de ser på saken og at norske myndigheter ønsker å få endringen på plass så raskt som mulig.

– Vi ønsker denne løsningen, derfor jobber vi for å få den på plass. Det betyr selvfølgelig også at vi vil sørge for at den blir finansiert, sier Jensen.

Kan gå ut over skipsverft

Et skår i gleden i forbindelse med endringen dersom Norge benytter seg av unntaksbestemmelsene, er at man ikke lenger vil kunne gi differensiert arbeidsgiveravgift til skipsverft.

Jensen understreker at hun fortsetter å forhandle med EU-kommisjonen for å få finne en løsning som også ivaretar hensynet til skipsverftene.