Maimålingene peker mot regjeringsskifte

Tallene fra ni målinger er satt sammen av valgforsker Bernt Aardal for Dagens Næringsliv. De viser at dagens regjeringspartier Høyre og Fremskrittspartiet, sammen med støttepartiene Kristelig Folkeparti og Venstre, ligger an til å miste flertallet.

Med et valgresultat på linje med snittet fra maimålingene vil de fire partiene gå fra dagens 96 mandater på Stortinget til 79. Samtidig blir det rødgrønt flertall. Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV vil til sammen få 87 mandater, to flere enn de 85 som kreves for å ha flertall på Stortinget.

Aardals beregning gir Ap 31,6 prosent oppslutning, Høyre 23,3 prosent, Frp 13,4 prosent, Sp 12,3 prosent, KrF 4,7 prosent og SV 4,0 prosent. Venstre er fortsatt under sperregrensen med 3,3 prosent. Det er også MDG med 3,0 prosent, Rødt med 2,5 prosent, mens 1,9 prosent går til andre partier.