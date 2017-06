Pen lørdag, men kaldt på Andøya

Sola vil skinne over hele Vesterålen denne lørdagen. De fleste stedene vil temperaturen ligge rundt 10 grader på det meste. Unntaket er Andøya. Liten kuling fra nordøst drar med seg kald vind inn over den nordligste delen av Vesterålen. Det gjør at yr.no venter 6 grader i Andøy pinseaften.

Her er varslet fra Meteorologisk institutt:

Nordland:

Skiftende bris, på kysten stedvis nordøstlig frisk bris, i nord opp i liten kuling. Opphold og til dels pent vær.

Troms:

Nordøstlig bris, på kysten frisk bris. Spredte regnbyger i nord, ellers opphold og til dels pent vær.