Disse veiene er stengt de neste dagene

– At det er såpass med vedlikeholdsarbeid nå handler om at det er sommer. Da er det selvsagt lettere å gjennomføre vegarbeid av ulikt slag. Dette gjelder ikke bare for Vesterålen, men for hele Nord-Norge, sier trafikkoperatør ved Statens vegtrafikksentral, Grete Turmo Hatten.

Hun oppfordrer folk som skal ut med bilen sent og tidlig om å holde seg oppdatert.

– På den måten slipper man å bli overrasket fordi vegen er stengt, sier Turmo Hatten.

Disse vegstrekningene i Vesterålen er stengt eller delvis stengt det kommende dagene:

Risøyhamn - Kjølhågen: Manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Fredag fra 07:00 til 18:00. Lørdag fra 07:00 til 22:00. Vent på ledebil.

Fredag arbeides det ved Risøyhamn, lørdag arbeides det på strekningen Skarstein-Kjølhågen. Gjelder fra: 09.06.17 kl. 07:00 Gjelder til: 10.06.17 kl. 22:00

Ved Ryggedalen tunnel, på strekningen Straumsnes - Sortland er det nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid fra torsdag morgen fra kl. 0900 til 10.00.

Strekningen Melbu - Haugbukta er stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Der blir det omkjøring via Fv.82. Dette gjelder fra klokken 21 onsdag kveld.