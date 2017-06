Eksporterte sjømat for 7,6 milliarder i mai

Tall fra Norges Sjømatråd viser at Norge eksporterte 163.000 tonn sjømat i mai, til en verdi av 7,6 milliarder kroner. Mens volumet er på samme nivå som samme måned i fjor, har eksportverdien økt med 888 millioner kroner – som er en vekst på 13 prosent.

Høye laksepriser

Mens det er en reduksjon i volumet i lakseeksporten fra i fjor, økte verdien med 535 millioner kroner. Dette på grunn av høyere laksepriser. Det ble i mai eksportert 73.000 tonn laks til en verdi av 5,3 milliarder kroner.

– I mai måned var det vekst i eksporten for alle de største kommersielle artene som laks, torsk, hyse og sei. Spesielt økte etterspørselen etter norsk laks i Asia. Det innebærer at en stadig større andel av den norske laksen går til rått konsum. Lakseprisen var i mai måned på 70 kroner per kilo, noe som er den nest høyeste prisen som er målt i år, sier Paul T. Aandahl, analytiker i Norges sjømatråd, i en pressemelding.

Vekst for klippfisk og saltfisk

I mai ble det eksportert 5400 tonn fersk torsk til en verdi av 178 millioner kroner. Det er en økning både i volum og verdi på henholdsvis 51 prosent og 42 prosent fra i fjor. 7200 tonn torsk, til en verdi av 237 millioner kroner, ble solgt fryst. Mens den ferske torsken for det meste har gått til Danmark, Frankrike og Polen, har Kina, Storbritannia og Litauen vært de største kjøperne av fryst torsk.

– For torsk ser vi størst vekst for konvensjonelle produkter som saltfisk og klippfisk. De viktigste driverne er økt kampanjetrykk i Portugal og vekst i den brasilianske økonomien, sier sjømatrådets analytiker Ingrid Kristine Pettersen i pressemeldingen.

Klippfiskeksporten økte med 24 prosent i mai. 7000 tonn klippfisk, til en verdi av 349 millioner kroner, gikk i mai til land som Portugal, Brasil og Dominikanske Republikk.

Det ble også eksportert 4700 tonn saltfisk til en verdi av 213 millioner kroner, noe som er en økning i volum på 23 prosent, og en verdiøkning på 36 prosent fra samme måned i fjor.

Hittil i år har Norge eksportert 1,1 millioner tonn sjømat til en verdi av 39 milliarder kroner. Det er en volumøkning på tre prosent, og en verdivekst på 3,2 milliarder kroner, eller ni prosent.