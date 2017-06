I dag blir det over 20 grader

Har du sansen for varme og deilige temperaturer, er nok dagen i dag noe for deg. Det er meldt Sørøstlig bris, liten kuling utsatte steder fra morgenen av, men ellers er dette bare som bagateller å regne.

For været blir ikke annet en svært delikat hele dagen, med glødende sol og temperaturer opp mot 22 grader. Alt skulle derfor ligge til rette for å ta på seg speedoen eller lignende, hente fram grillen og ellers foreta seg det som er sømmelig å gjøre under heite forhold.