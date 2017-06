Vol med ny annonseløsning

Dette innebærer at annonsørene får et bedre og bredere produkttilbud både lokalt, regionalt og nasjonalt. Systemet er blant annet laget slik at annonsørene kan målrette markedsføringen sin.

– Mulighetene i det nye annonsesystemet vil gagne lokale annonsører. Har du en butikk som selger utelukkende dameklær, så kan vi finne dem. Vi kan også finne kundene i én bestemt kommune. Utfordringen med målrettet markedsføring kan noen ganger være at grunnlaget er for lite. Heldigvis har VOL svært høy dekning i Vesterålen, og vi forventer at flere av våre kunder vil kunne ha nytte av vårt nye system, sier markedssjef Martin Meisterlin i VOL.

Både Schibsted og Polaris Media har i lengre tid gått i bresjen for et samarbeid på tvers av norsk mediebransje.

– Dette gjør at vi kan bygge annonseprodukter som er tilpasset annonsørenes behov på en bedre måte enn tidligere, sier Håvard Kvalheim, konserndirektør for digitale annonseprodukter i Polaris Media.

Han peker på at det nye systemet gjør at annonsørene kan være helt trygge på at annonsene deres bare dukker opp på nettsider med høy kvalitet.

– Vi har kontroll på innholdet og i hvilken sammenheng annonsene blir vist. Det gir annonsører trygghet de forståelig nok er svært opptatt av, sier han.

Overgangen til felles teknologi legger til rette for salg på tvers av Polaris Media sine mediehus.