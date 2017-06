Fra og med mandag flyr FlyViking både fra Evenes og Skagen

Fra og med førstkommende mandag er det Evenes som står for tur. I første omgang vil det gå daglige avganger til og fra Bodø. Tidene vil være ankomst kl. 15:40 og avgang til Bodø kl. 15:55.

På den første ankomsten vil selskapets grunnlegger og eier Ola Giæver jr være kaptein. Lufthavnsjef Anne Britt Bekken vil ankomme med denne flygningen.

Men det er ikke bare Evenes som blir ny destinasjon for FlyViking mandag, det blir også Stokmarknes Lufthavn. På åpningsdagen er det foreløpig satt opp to avganger fra Skagen, en om ettermiddagen og en om kvelden. Etter hvert er målet at det blir tre daglige flygninger.

– Tilbudet fra FlyViking gir både oss og passasjerene flere fordeler. En ting er at de reisende får et rimeligere tilbud når de skal til Bodø og Tromsø enn det har hatt tidligere. Samtidig øker vi kapasiteten vår. Tidligere har vi opplevd fulle fly og til og med ventelister når folk skal sørover og nordover. Det slipper vi nok nå, uttalte lufthavnsjef Trond Holten til VOL for et par uker siden.