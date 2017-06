Ka skjer i helga?

Er det noe du savner i oversikten? Send oss et tips til red@vol.no.

FREDAG:

Sortland:

• Ensemble blå – Spøkelsestrioen i Kulturfabrikken.

• 80-tallsparty – med russ ’87 i Kulturfabrikken.

• Omvisning i utstillingen Mitt landskap i Kulturfabrikken.

• Trespa på Baren første etasje

Øksnes:

• Online spiller på Høtt'n pub.

• Filippinsk nasjonaldagsfeiring i Øksneshallen

På kino i Vesterålen:

Sortland kino: Kaptein Supertruse: Den første episke filmen og NP: The Mummy, 3D

Stokmarknes kino: Kaptein Supertruse: Den Første Episke Filmen (3D, norsk tale), Everything, Everything og Pirates of the Caribbean: Salazar's Revenge 3D

LØRDAG:

Sortland:

• Trespa på Baren første etasje.

Hadsel:

• Melbo - Leknes på Melbu.

Bø:

•Vesterålen Turlag arrangerer tur til Norddalstinden.

Øksnes:

• Morild møter Skånland på hjemmebane.

• Online spiller på Høtt'n pub.

Andøy:

• Høken får besøk av Landsås på Bleik Stadion.

• Basar i Skarstein grendehus.

• Koret Arctic Voices (tidligere Ritø-koret) gir en gratis konsert i Hisnakul.

SØNDAG:

Sortland:

• Glenn Miller in Concert i Kulturfabrikken.

Bø:

• Blomster og fugl i Sandvika, Bø

Andøy:

• Aktiviteter for store og små, kafe og basar i og utenfor Åse grendehus.

• Andøy handikaplag har sommeravslutning på Skavroa.

• Basar i Skarstein grendehus.

• Ainnesdagen: Liv og røre i sentrum av Andenes. DJ Gina står for musikken og det blir overraskelser og aktiviteter. Butikkene «flytter ut» på gata.

Hadsel:

• Stålbrott- Grovfjord

På kino i Vesterålen:

Stokmarknes kino: Kaptein Supertruse: Den Første Episke Filmen (3D, norsk tale), Everything, Everything og Baywatch

Skagen: Milo - Månens vokter og Baywatch