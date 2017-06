Flomfare i nord

NVE har sendt ut varsel om flom på oransje nivå for Nord-Trøndelag, Nordland og Troms. Varmt vær har satt fart i snøsmeltingen og vannføringen har steget i alle vassdragene nordpå.

– Vassdrag som drenerer snørike områder er naturlig nok mest utsatt, men det vil variere hvor stor flommen i de ulike vassdragene blir. Et flomvarsel på oransje nivå innebærer at vi kan vente omfattende oversvømmelser på stedene som blir hardest rammet, sier hydrolog Heidi Bache Stranden i NVE.

For Finnmark er det sendt ut varsel på gult nivå, og i de store elvene stiger vannføringen fremdeles. Helt øst i Finnmark er varmen over for denne gang, og snøen som ligger igjen får ligge i fred til neste varmeperiode.