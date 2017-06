Stadig færre tas for sexkjøp

Antall anmeldelser av sexkjøp har gått kraftig ned på landsbasis. I fjor dreide det seg som rundt 200 saker, mens tallet var atskillig høyere de to foregående årene, med henholdsvis 300 og 400 anmeldelser i forbindelse med sexkjøp, ifølge tall fra Politidirektoratet.

Omfanget av prostitusjon

Sjef for Seksjon for straffesak i POD, Harald Bøhler, innrømmer at nedgangen kan si noe om politiets prioritering, men at det også kan handle om omfanget av prostitusjon i et område.

– Sexkjøpsloven må dessuten ses i sammenheng med den øvrige innsatsen mot menneskehandel og at det er hvert enkelt politidistrikt som avgjør hva som skal prioriteres, sier Bøhler, som mener loven uansett virker preventivt, sier han til NRK Trøndelag.

Prostitusjon i Vesterålen

Prostitusjon har også vært på dagsordenen hos politiet i Vesterålen i løpet av de siste månedene.

– Vi følger nøye med og er klar over at det er prostituerte i regionen. Men vi kan ikke bare storme inn på et hotellrom og ta oss til rette. Vi er veldig nøye med detaljene. Når vi får inn tips, må vi vurdere om vi har informasjon nok til å gå videre med saken. Vi må være helt sikre på at vi har rett informasjon, uttalte Leif Håvard Halland ved Sortland lensmannskontor til VOL for en måned siden.

På det tidspunktet ble det registrert flere prostituerte flere steder i Vesterålen. Regionlensmannen Per Erik Hagen har tidligere uttalt til VOL at politiet er avhengig av tips for stoppe prostitusjon.

– Får vi tips om prostitusjon, gjør vi hva vi kan for å stanse ulovlighetene. Vi er interessert i alle tips. Bevismessig er det ikke vanskelig å pågripe prostituerte og horekunder. Prostitusjon er forholdsvis lett å bevise, sier Hagen.

Vil ikke anmelde

I sin siste krimstatistikk skriver Politidirektoratet (POD) at verken kjøper eller tilbyder av seksuelle tjenester har interesse av å anmelde forholdet:

«Anmeldelsestallene gir derfor ikke et godt bilde av det reelle omfanget, men gjenspeiler i større grad politiets innsats overfor prostitusjonsmarkedene.»