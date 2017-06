Ap, KrF, Sp og SV enige om jordbruksoppgjøret

Partiene følger dermed opp jordbruksmeldingen med å sikre bøndene en lik kronemessig inntektsutvikling som andre grupper, i motsetning til regjeringen og Venstre sitt opplegg som vil øke inntektsgapet, heter det i en pressemelding.

De fire partienes enighet har i tillegg en klar prioritering av distriktsjordbruket og de små og mellomstore brukene. Enigheten sikrer også forutsigbarhet for alle grupper av bønder.

Til sammenligning har regjeringens forslag en ramme på 410 millioner kroner og Venstre har foreslått en ramme på 625 millioner kroner. Bruken av budsjettmidler økes i denne enigheten fra regjeringens forslag på 177 millioner kroner til 485 millioner kroner.

De fire partiene beklager at Venstre valgte å bryte forhandlingene. Det har vært godt et forhandlingsklima og alle fire partier er fornøyd med det man har oppnådd.

– For Arbeiderpartiet har det vært viktig å følge opp de løftene vi ga i jordbruksmeldingen særlig om å redusere inntektsgapet og skape flere jobber i hele landet. Det legger forslaget fra de fire partiene, sammen med en god markedstilpasning, et godt grunnlag for, sier Knut Storberget (Ap) i pressemeldingen.

De fire partiene er blant annet enige om: