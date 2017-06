Nyt sommervarmen, for snart er det slutt

I alle fall om vi skal tro meteorologene.

– Det ser ut som den nordnorske sommervarmen er over for denne gang. Tirsdagen er den siste dagen med godvær i Nordland for denne gang. Vi har en front som er på vei nordover der, sier meteorolog Marianne Foss til NRK Nordland.

Ifølge langtidsvarslet til yr, er det meldt skiftende bris og opp i særvestlig kuling på kysten fra og med tirsdag ettermiddag. Etter hvert skyer det til og det er ventet en en solid mengde med nedbør. Temperaturene, som har lagt på pene 20 grader og vel så det de siste dagene, er også på tur til å synke med fem seks grader. Fra førstkommende torsdag, for eksempel, er det meldt stakkarslige ni grader om formiddagen.

De høye temperaturene i nord har delvis fått konsekvenser og har ført til høy vannstand i elver og vassdrag på grunn av høy snøsmelting i fjellet. Nå ventes det at flomfaren snart er over, men en annen fare er økende i enkelte deler av fylket, nemlig skogbrannfaren. Så langt i juni er det registrert hele 16 gressbranner.