Fløy bare for gøy

– Dette er aldeles strålende. Jeg kan ikke akkurat si at jeg angrer på dette. Det sier Edd Steffen Johansen fra Melbu til VOL etter Flyvikings jomfrutur fra Stokmarknes til Bodø. Johansen var ikke i tvil da nyheten om hvilken dato det splitter nye, nordnorske flyselskapet skulle gjøre sin debut på ruta.

– Jeg har fire timer i Bodø før jeg returnerer. Det er bare å håpe at massevis av mennesker vet å benytte seg av tilbudet, sier Johansen.

Knut Aksel Jakobsen fra Stokmarknes var mannskap ombord, sammen med Flyviking-sjefen sjøl, Ola Giæver på turen, som forløp i et glitrende skolskinn.

– Jeg har en veldig bra arbeidsgiver, og ser for meg muligheten til å kunne stikke innom hjemme, og få meg middagsmat ved anledning, sier Jakobsen, som har bosted i Kolbotn.

Ola Giæver var veldig fornøyd med å kunne begynne å trafikkere blant annet flyplassene i Vesterålen og Lofoten.

– Endelig er det blitt konkurranse om flypassasjerene her, sier han. Giæver antyder at Norwegian kan bli en fremtidig partner for selskapet.

Den aller første «ekte» flypassasjeren som sjekket inn hos Flyviking fra Skagen var Bergljot Hilde Johnsen, opprinnelig fra Sortland. Nå bor hun i Mo, men ser frem til å kunne komme både raskere og billigere heim på besøk.

– Dette var veldig flott, sa hun til VOL ved ombordstigning.