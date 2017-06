Topptungt på Nordlaks

Torsdag var departementet, under ledelse av statsråd Terje Søviknes og departementsråd Elisabeth Berge, på besøk på Nordlaks. Senere på dagen gikk turen til Norlense på Fiskebøl. Inge Berg på Nordlaks holdt forelesning for politikerne og fagfolket om utfordringene ved å drive oppdrett i nord. En av de velkjente problemstillingene for nordnorske oppdrettere er vekstperiodene, som her er markant annerledes enn sørpå. Berg ønsker å få økt mulighetene til antall fisk i anlegget gode vekstperioder. Slik situasjonen er i dag stanger Nordlaks i taket når det gjelder sine muligheter til produksjon. Da hjelper det blant annet ikke så mye at Kina har åpnet opp for import av norsk laks.

Terje Søviknes er forøvrig blant de aller den mest oppdrettskompetente politikere som har vært på Nordlaks. Statsråden har utdanning som akvaingeniør fra Bergen ingeniørhøgskole, og hadde sett for seg en karriere i oppdrettsnæringen før han for alvor bega seg inn i politikken.

– Det er fascinerende å se hvordan det har utviklet seg i bransjen siden jeg gikk på ingeniørhøgskolen, sier Søviknes.