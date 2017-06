Vesterålen har fått egne politikontakter

Det opplyser politiet i en pressemelding. I Vesterålen er følgende kontakter:

Andøy: Lill Pettersen

Bø: Leif Håvard Halland

Hadsel: Bjørn Følstad Larsen

Lødingen: Bjørn Følstad Larsen

Sortland: Per Erik Hagen

Øksnes: Johnny Holen

– Samspillet og dialogen med lokalsamfunnene er et viktig element i nærpolitireformen. Det at vi nå har fått på plass politikontakt i alle 44 kommunene er en av grunnpilarene for at dialogen og samarbeidet skal kunne videreutvikles, sier politimester Tone Vangen

– Politikontakten blir det viktigste kontaktpunktet mellom politiet og den enkelte kommune. Hvordan ordningen i detalj skal fungere for akkurat din kommune, vil være noe politikontakten og kommunene må komme frem til gjennom dialog. I noen kommuner vil kanskje forebyggende arbeid opp mot rusproblematikk være særlig aktuelt, mens en annen kommune har behov for fokus på trafikksikkerhet. Politikontakten skal også bringe med seg kunnskap fra politietaten om trender, fenomen og utviklingstrekk som kommunene bør være oppmerksomme på. Og politikontakten skal ta med seg kunnskap fra kommunene som kan bidra til politiets forståelse av hvilke utfordringer som finnes. Alt i alt skal vi jobbe mer kunnskapsbasert, sier Vangen.

Hun peker på at velfungerende politiråd, dvs. møtefora mellom politi og kommune, er viktig. Disse møtepunktene skal bidra til at kommuner og politi har det samme situasjonsbilde, og sørger for prioriteringer og tiltak for å forebygge kriminalitet.