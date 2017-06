Gjenvalgt som leder av Norges Bondelag

– Vi vil jobbe knallhardt for at fortsatt trygg, norsk matproduksjon over hele landet skal være en av de viktigste sakene inn mot stortingsvalget. Jeg ser fram til å ta tak i jobben sammen med en sterk og landsdekkende organisasjon i vekst, sier Bartnes i en pressemelding.

Lars Petter Bartnes er 48 år gammel og kommer fra Steinkjer kommune. Han var styremedlem i Nortura fra 2004-2014 og styremedlem i Norges Bondelag i fem år før han ble leder. Bartnes driver med melk, storfekjøtt, slaktekylling, korn og skogdrift.

Bjørn Gimming (44) fra Østfold er gjenvalgt som 1. nestleder og går inn i sitt andre år. Frøydis Haugen (38) fra Hordaland er valgt som ny 2. nestleder i Norges Bondelag. Einar Frogner fra Hedmark, Arnstein Røyneberg fra Rogaland, Nils Asle Dolmseth fra Sør-Trøndelag og representant for Tine og Oddveig Gikling-Bjørnå fra Møre og Romsdal og representant for Nortura, er gjenvalgt som ordinære styremedlemmer.

Bodhild Fjelltveit fra Hordaland er gjenvalgt som 1. varamedlem. Erling Aas-Eng fra Hedmark er valgt som ny 2. varamedlem og Bente Stensland fra Vestfold er valgt som ny 3. varamedlem.

Arne Magnus Aasen fra Møre og Romsdal er gjenvalgt som ordfører med Kjerstin G. Lundegård, Hedmark som varaordfører.

Norges Bondelag arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for næringspolitikk og service i landbruket. Med 63.000 medlemmer, om lag 550 lokallag, 18 fylkeslag, gode politiske kontakter og høy faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon