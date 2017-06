Skal lære ferskinger om friluftsliv

Inspirasjon til å gå mer på tur, og å lære grunnleggende ferdigheter i friluftsliv er målet med kurset som Vesterålen Turlag nå arrangerer.

– Vi skal lære gjennom praksis, om for eksempel mat og bål, kart og kompass, allemannsretten og turplanlegging, sier turlagets Remi Vangen i en pressemelding.

Praktisk form

Kurset går over to kvelder i slutten av juni, og er åpent for alle.

– Her satser vi i all hovedsak på læring gjennom praktiske øvelser mens vi er på korte turer i friluft i Sortlandområdet to kvelder i juni, sier Vangen.

– Selv om vi kaller det kurs, vil vi også legge vekt på turfølelse og inspirasjon til å fortsette å dra på tur.

På begge kurskveldene blir det turer ut i marka, enten til Fuglehytta i Steiramarka, eller til Lomtjønnåsen ved Lillevannet. Opplegget skal fortrinnsvis foregå utendørs.

Lavterskel

Tanken er ikke at folk etter endt kurs skal være klare for Norge på langs, men at de skal kunne gå på dagsturer i nærmiljøet.

– Målet med kurset er at du som deltaker skal føle deg trygg på å ferdes i skogen og bli inspirert til å dra på tur, oppsummerer Vangen.

I løpet av de to kurskveldene blir tema som allemannsretten, stier og merking, bekledning, bål, kart og kompass, matlaging ute og turplanlegging tatt opp.