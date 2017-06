Sp kan droppe SV

– SV har nærmest stilt ultimative krav til en regjering. Særlig hvis Senterpartiet og Arbeiderpartiet får flertall alene vil det bli vanskelig å forholde seg til ultimative krav fra andre, sier Sps parlamentariske leder Marit Arnstad til NTB.

Hun understreker at det er SVs privilegium å stille krav til en regjering som partiet kan støtte, slik SVs landsmøte gjorde i vår. Men Sp har ikke valgt å lage en slik liste, poengterer Arnstad.

– Hvis det skulle bli en situasjon med forhandlinger mellom partiene etter valget, må vi jo også diskutere om det er klokt og hensiktsmessig med slike krav, sier hun.

Sp og Ap

Senterpartiet flyr høyt på målingene om dagen. Med en oppslutning på 12,3 prosent i gjennomsnitt for mai lever drømmen om å bli større enn Frp videre. Men der partiet foran valgene i 2005, 2009 og 2013 var del av en avklart rødgrønn allianse, er ikke bildet det samme nå.

– Det falt naturlig utover i denne perioden å snakke om Senterpartiet og Arbeiderpartiet som kjernen i et nytt regjeringsalternativ, sier Arnstad.

SV-nestleder Snorre Valen sier partiet hans går til valg med krav om en ny regjering.

– Vi skal sørge for størst mulig gjennomslag for SVs politikk, enten det blir i regjering eller som samarbeidsparti til en Ap-ledet regjering.

– Kampen mot økte forskjeller og utslipp av klimagasser er like viktig for oss som kommunesammenslåing og landbruk er for Senterpartiet, tilføyer han.

Lukker ikke døra

Spørsmålet er om SV nå er ute av samarbeidsdansen på rødgrønn side.

– Vi vraker verken SV eller KrF. Men vi erkjenner at de to partiene har en debatt foran seg når det gjelder samarbeid. For KrF har også åpenbart en vei å gå, og vi har respekt for at partiet må ta den diskusjonen når valgresultatet foreligger, sier Arnstad.

Hun vil ikke si om hun mener Ap og Sp bør forsøke å danne en mindretallsregjering, dersom regjeringen taper valget og de to opposisjonspartiene mangler noen mandater til et flertall alene.

– Den type spekulasjoner er vanskelig å gå inn på forut for et valg, sier hun.

Nei-parti?

Kommunereform, regioninndeling, politireform, NAV-reform, endringer i Hæren og Heimevernet. Det er bare noen eksempler på saker fra regjeringen som Senterpartiet vil gjøre om på ved en valgseier i høst.

Men Vedum avviser at Senterpartiet er et stokk konservativt nei-parti som bare er ute etter å reversere enhver reform. Den påstanden blir ikke sann, selv om den gjentas, mener han.

– Folk får si hva de vil. Vi ønsker rett og slett å ta Norge i en annen retning enn regjeringen. Der vi har tro på nærhet og smådriftsfordeler med nasjonalstaten som styringsramme, har Høyre tro på EU og stordrift, sa Vedum til pressen under partiets oppsummerende pressekonferanse foran sommerferien fredag.

Der kunne han ikke nevne én eneste reform som regjeringen har foreslått i denne perioden, som Senterpartiet stiller seg bak. I stedet viste han til brede forlik om skattesystem og innvandringspolitikk.

– Det er så mye regjeringen kaller "reform" som ikke er noe annet enn ord. Sammenslåing og sentralisering blir ikke en reform med innhold bare fordi regjeringen sier det, hevder Vedum.

