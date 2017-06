Stor pågang etter personlige bilskiltt

– Vi har hatt enorm pågang. Pågangen er mangedobbelt av det vi ventet oss på forhånd, sier Kjell Bjørn Vinje, pressesjef i Statens vegvesen, til Nettavisen .

Det er den første som søker om et bilskilt som får retten til det, men først etter at Vegvesenet har gitt sin godkjenning. Støtende ord er ikke lov.

Flere spennende bilskiltkombinasjoner er allerede revet bort. Ifølge søketjenesten til Vegvesenet har noen allerede søkt om rettighetene til GUD, JESUS, NORGE, TRUMP, BOND007, KONGEN, SJEFEN, OSLO, BERGEN og ØL.

I løpet av de første timene etter at tjenesten åpnet ble det gjort 115.000 søk etter ledige bilskilt. Den store pågangen førte til at mange slet med å komme inn på Vegvesenets nettsider. Det koster 9.000 kroner med et personlig bilskilt.

