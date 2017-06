Overskyet vær og trolig noen regnbyger

Hurtigruteturistene brukte 251 millioner på utflukter i fjor:

Hurtigruteturistene brukte i fjor 251 millioner kroner på utflukter og aktiviteter, og noen av de mest populære var i Vesterålen. Men ingen aktører fra vår region står bak. Reiselivssjefen sier det her ligger et uutnyttet potensial for Vesterålens del.