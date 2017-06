Vil ha en slutt på rekrutteringskvoter

Onsdag ble det kjent at fiskeriminister Per Sandberg for 2018 vil lyse ut 15 såkalte rekrutteringskvoter til fiskere under 30 år, mot 10 året før.

Fem av de femten deltakeradgangene skal være forbeholdt søkere med lengst dokumentert fartstid, mens de resterende ti deltakeradgangene vil fordeles etter samme rangeringsliste som i 2016.

15 nye rekrutteringskvoter til fiskeryrket - Fremtidens sjømatnæring behøver kompetente unge fiskere. Jeg har derfor bestemt at det skal lyses ut inntil femten nye rekrutteringskvoter for 2018, en økning på 50 prosent fra de foregående årene, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Andre midler

Flere vesterålinger har nytt godt av ordningen, som skal gjøre det lettere for unge fiskere å etablere seg som fartøyeiere.

Norges Fiskarlag har hele tiden vært kritiske til ordningen. Leder i fiskarlaget, Kjell Ingebrigtsen, sier til Fiskeribladet at de helst skulle sett at ordningen ble avviklet. De mener det må tas andre midler i bruk.

– Rekruttering handler ikke kun om å være fartøyeier. En trenger også mannskap på fartøy. Vi ønsker rekruttering velkommen, men en må ta andre midler i bruk, sier Ingebrigtsen til avisen.

Urettferdig

Overfor fiskeriavisen påpeker han at dersom det skal deles ut 15 deltakeradganger hvert år, vil det bare i løpet av en stortingsperiode bety 60 nye adgager. Dette trekkes av totalkvotene, og går ut over de som allerede er i fiskeriene.

– Vi må ha rekruttering til næringen, men det må gjøres på en annen måte. Det er også urettferdig for søkere som ikke blir tildelt kvoter. Tildelingen av kvoter virker tilfeldig og vi ønsker like muligheter for alle, sier Ingebrigtsen til Fiskeribladet.