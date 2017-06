Ferdig som statssekretær

Det melder Freiberg selv på sin facebookprofil.

– Et utrolig spennende kapittel i livet er dermed over, og et nytt starter, skriver Freiberg, som nå skal konsentrere seg fullt og helt om valgkampen.

Freiberg topper Nordland Frp sin liste før høstens valg.

– Om velgerne vil, er Stortinget neste stopp for min del. Det håper jeg og det ser jeg frem til, skriver Freiberg.

Han skriver videre at han er takknemlig for den tiden han har fått som statssekretær i olje- og energidepartementet.

– 23. konsesjonsrunde, 24. konsesjonsrunde, tildeling av helt nytt leteareal på sokkelen, er noe av det jeg har fått være med på. Mange konsesjoner for fornybar energi er gitt og har vært utrolig spennende å få jobbe med.