Johan Borgos får starte det hele med foredrag om Sigerfjords historie. I løpet av fem dager skal aktiviteter, foredrag, mat og konsert holdes.

Arrangøren sier at det vil være ting å gjøre for alle aldere. Programmet har blitt jobbet med i ett år og alt ligger til rette for at det skal bli et fint arrangement.

Viggo Heimgard og Hermod Osvoll er to av fire stykker som sitter i styret. De har jobbet sammen om dette, i samarbeid med ulike foreninger, for å skape liv i Sigerfjorden. De håper at dette kan bli et arrangement som kan vare i flere år fremover.

Viggo og Hermod kan også fortelle at de har en facebook side med navnet «Sigerfjorddagan 2017» som legger ut info om arrangementet.

Program for «Sigerfjorddagan 2017»

Onsdag 26.07

kl 18.00.

Åpning i Sigerfjord Samfunnshus v/ Johan Borgos. Foredrag om Sigerfjords historie.

Torsdag 27.07

kl. 10.00

Marin dag ved Naustet. Aktiviteter med Eliasbåten og redningsselskapet. På Dalsand blir det kano og kajakktrening og demonstrasjoner. På kveldstid blir det musikk med «The Outlaws Un.

Fredag 28.07

KL. 10.00

Helikoptertur rundt Stortind. Startplass på Daløra, nedenfor kirkegårdene.

KL. 20.00

Foredrag av Linn Elise på samfunnshuset om Tv-serien Anno som hun var med i og vant.

Lørdag 29.07

KL. 10.00

Leker og konkurranser for barn på YX-stasjonen frem til kl. 16.00

KL. 18.00

Middag på samfunnshuset frem til 20.30.

KL. 22.00.

Sommerfest på samfunnshuset med bandet «The Outlaws Un».

Søndag 30.07

KL. 18.00

Konsert i Sigerfjord kirke med Hanne Sofie Akselsen og 4 manns orkester.

Arrangøren ser frem til fantastiske dager i Sigerfjorden. med fint vær og masse folk.