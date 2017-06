Fare for regnbyger

For fredagen var til tross for en del vind lengst nord i Vesterålen, flott rent værmessig. Lørdagen blir ikke på langt nær like flott.

Ifølge Yr.no starter dagen med sol og lettskyet vær, men i løpet av formiddagen og ettermiddagen vil et skydekke trekke innover Vesterålen. I løpet av kvelden kan vi få enkelte regnbyger enkelte steder i Vesterålen.

Temperaturmessig vil vi ligge på omlag 10-15 grader.

Tekstvarsel Nordland: Sørøstlig bris, dreiende sørvest. Først på dagen nordaustlig frisk bris på kysten i nord. I sør regn. I nord oppholdsvær, tilskyende, og fra om ettermiddagen regn som brer seg nordover.