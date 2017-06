Utdaterte og falske sedler i omløp

Senterleder Ronny Johansen ved Sortland Storsenter sier det vil bli et tap for butikker som tar i mot sedlene.

– Det skal være forsøkt brukt sedler som er gått ut på dato på Sortland og Stokmarknes. Nokas vil returnere sedler som ikke lenger er gyldig, noe som innebærer at det vil bli et tap for butikken om de tar i mot sedlene, sier Johansen til VOL.

Forfalska ny-sedler

Det er ikke bare gamle tusenlapper som skal være brukt i svindelen. Det har også vært falske versjoner av de nye sedlene i omløp.

– En av butikkene på senteret har fått advarsel om at det er registrert falske sedler i omløp. Da av de nyeste sedlene, 200-lappene som ble introdusert for noen uker siden, legger Johansen til.

Har gitt beskjed til butikkene

Senterleder på Skibsgården Senter, Bjørn Heireng, har gitt beskjed til butikkene at de ikke må ta imot sedler som er gått ut på dato.

– Vi har gitt beskjed til våre butikker at de ikke må ta i mot sedler som er gått ut på dato. Vi har ikke fått signaler på at det har førsøkt brukt sedler av denne typen på butikker på Skibsgården, sier Heireng.