LOs sommerpatrulje til Vesterålen

Siden 1985 har LOs sommerpatrulje fokusert på sommervikarers jobbsituasjon. De skal passe på at unge er klar over sine rettigheter og plikter i sommerjobben de har. Sommerpatruljen kommer til Sortland og Stokmarknes onsdag 5. juli. I tillegg til å komme på arbeidsbesøk kommer de også til å ha stand på Sortland.

Høy arbeidsledighet

LO skriver i en pressemelding at de i fjor merket kraftig oppgang i antall brudd på arbeidsmiljøloven.

–Det norske arbeidslivet er mer presset enn på lenge, mye på grunn av høy arbeidsledighet blant unge, heter det i pressemeldingen.

Mangelfull kunnskap

I fjor møtte LOs sommerpatrulje over 6 000 unge arbeidstakere over hele landet. 22,1 prosent av disse ungdommene hadde mangelfull kunnskap om verneombudsordningen. Patruljen kommer som i år som i fjor til å se etter at pausebestemmelser følges og at arbeidskontraktene er i orden. De vil også sette et fokus på nulltimers-kontrakter og utfordringene de fører med seg.