Nordmenn vil til Vesterålen

I årets reiseundersøkelse i FINN.no kommer det frem at over halvparten av oss skal feriere i Norge. Blant Norges ferierende oppgir en av tre at de skal på fjelltur i sommer. Og Nord-Norge ser ut til å være et enormt populært reisemål.

Stor økning til Vesterålen

Tallene er hentet ut fra januar til mai for årene 2015, 2016 og 2017. søk på flybilletter til Hammerfest har doblet seg fra 2015 til 2017. Mens billetter til Svolvær og Leknes har økt med 76%. I Vesterålen har Stokmarknes, Skagen Lufthavn, økt med 36% mens Andenes Lufthavn har økt med 16% i denne perioden.

Samtidig som Nord-Norge har økt på antall søk, viser det seg at færre vil dra på ferie i Norge. Andelen som ønsker å feriere i eget land har sunket fra 34% i 2016 til 28% i 2017. Det er i alderen 30-39 år det har sunket mest, mens bilferie er mest populært blant de over 50 år.

God markedsføring

De siste årene har Nord-Norge blitt godt markedsført i Norge, og da mye de fine sandstrendene i Lofoten og Vesterålen.

Jeg tror den gode markedsføringen den siste tiden har mye å si for søkene vi får. Folk ønkser eksotiske plasser og midnattssol, sier PR og informasjonsansvarlig i FINN.no, Kristine Eia Kirkholm.

- Aktive ferier har blitt en trend, og vi ser av flybillett-søkene at mange søker seg til områder der natur og aktive opplevelser er lett tilgjengelig, sier produktdirektør i FINN reise, Eivind W. Christiansen i en pressemelding til VOL.