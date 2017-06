Sykkelsommer på Håløygtunet

Nyheter

For to år siden fikk Lamarktunet to sykler, som pårørende, ansatte, frivillige og de på Lamarktunet kan sitte i og nyte natur og sykkelstier i. Siden da har Merete Johnsen på Håløygtunet mast på Demensforeningen om å få sykkel til Håløygtunet. Nå er den endelig her.

– Det er vidunderlig

Marie Edvardsen, kjent som Mossa, var den første som fikk prøve ut sykkelen, med Ulf Johansen fra Demensforeningen på pedalene. Hun er fra leseombudet, og er innom hver torsdag og leser bøker.

–Det er vidunderlig å sitte i den, og jeg sitter godt i den også, utbryter hun.

Unni Glad i Demensforeningen kan fortelle at det ble innvilget 40.000 kroner fra sparebankstiftelsen til kjøp av sykkelen, som kostet 78.000 og alle på Håløygtunet er glade for å ha sykkelen. Med røde skinnseter og god plass i passasjersetet, ser sykkelen nærmest kongelig ut.

– Nå blir det sommer

Merete Johnsen jubler over at sykkelen endelig er på plass, og tror det kan bli mange fine turer med den.

Vi er kjempefornøyde med å endelig ha en sykkel. Nå tipper jeg sommeren kommer, nå som vi har fått oss en sykkel. Jeg vil også si at vi er så takknemlige for alle frivillige som stiller opp her, sier Merete.

Vinn-vinn

Etter prøveturen står de der sammen og betrakter sykkelen. De håper noen ønsker å kome innom for å ta noen sykkelturer.

Vi vil oppfordre folk til å ta seg en sykkeltur. Det kan bli mange flotte turer, og flere får nyte godt av det. Syklisten får trene og passasjeren kommer seg ut, så det blir en vinn-vinn-situasjon, forteller Unni Glad.