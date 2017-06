Torsdagsværet kan bli ganske bra

Nyheter

Vesterålingene kan i hvert fall trøste seg med at vi får se sola denne torsdagen. Varmt blir det likevel ikke. yr.no melder om temperaturer mellom åtte og 13 grader. Hadsel får de høyeste temperaturene.

Ellers skal det bli relativt vindstille i regionen.

Her er varselet fra Meteorolgisk institutt.

Nordland:

Først på dagen sørvestlig bris og spredte regnbyger nord for Bodø. For øvrig nordøstlig opptil frisk bris. For det meste pent vær.

Troms og Finnmark:

Sørvestlig bris, senere skiftende bris. Spredte regnbyger, ellers perioder med sol.