Ka skjer i helga?

Nyheter

Fredag:

Andøy:

• Skomakerstua Inviterer til pubkveld med musikk fra Arthur Pettersen

• Gammelhavna i Risøyhamn, rekeaften.Konsert med Vestergaarden Landsbyorkester, revyinnslag og fest lørdag kveld

Bø:

• Nord-Norsk Mesterskap i RIK på Straume.

På kino i Vesterålen:

Stokmarknes kino: Grusomme meg 3, The house og Transformers: The Last Knight.

Sortland Kino: Barndom, Wonder woman og Grusomme meg 3.

Lørdag:

Bø:

• Nord-Norsk Mesterskap i RIK på Straume.

Andøy:

• Risøyhamnmartnad Salgsboder, aktiviteter og kafe i Risøyhamn lørdag. Vetaranskøyta «Havblikk» ligger i gammelhavna. Prisutdelinger og god stemning.

• Atelier Nøss Åpner årets sommerutstilling

Søndag:

Sortland:

• Skateboardcamp med Rull nord på Kulturfabrikken.

Bø:

• Nord-Norsk Mesterskap i RIK på Straume.

Andøy:

• Sommerfest i Andenes baptistkirke

På kino i Vesterålen:

Sortland kino: Grusomme meg 3 og Transformers: The Last Knight.