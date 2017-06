Nå kommer de mørkegrønne pakningene

Nyheter

Innpakningen til tobakk skal nå være mørkegrønn farge, og uten logo fra produsenten. Dette skal gjøre varen mindre fristende for barn og unge. Sigar og pipe er unntatt kravet. Selv om kravet gjelder fra 1. juli blir ikke omleggingen å skje over natten. Det blir også forbudt å dampe e-sigaretter på steder det i dag er forbudt å røyke.

Hindre barn i å begynne

Tobakksindustrien har det neste året på seg til å gjøre all emballasje på produktene nøytrale og uten logo, og innen 1. juli 2018 skal alle pakningene se helt like ut.

Grunnen og formålet til denne standardiseringen er å få færre unge til å begynne med tobakksvarer.

– Formålet med standardiserte innpakninger er å hindre at barn og unge begynner å røyke eller snuse. Vi vet at pakkenes utseende fungerer som reklame, særlig på unge. Med dette tiltaket er vi et skritt nærmere en tobakksfri ungdomsgenerasjon, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Selges mer snus

Eier av Narvesen på Sortland Storsenter, Therese Skoglund, har allerede fått inn første mørkegrønne snusboks.

– Tobakken er allerede skjult, så jeg vet ikke hvor mye mer en egentlig kan skjule. Jeg tror ikke unge begynner på grunn av pakningen, men mer om miljøet man er i. Hvis en bruker det, så vil fler begynne, sier hun.

Til nå er det kun en av typene som har kommet inn på kiosken hennes med standardisert emballasje, men hun ser for seg at i løpet av neste uke blir det å komme mer.

– Jeg har levering hit i neste uke, og tenker at jeg da blir å se flere pakker som er stadardiserte. Det selges mer snus nå enn det ble gjort før, og folk vet hva de vil ha uavhengig av farge på boksen eller pakningen, forteller hun.

Merkedag for kreftsaken

Mer enn 6000 personer dør årlig som følge av tobakk i Norge. Lungekreft er den kreftformen som tar flest liv, og 85 prosent skyldes røyking. Tobakk kan også knyttes til økt forekomst for opp mot 20 andre kreftformer.

– Dette er en seier for alle barn og unge som vokser opp. Og en merkedag for kreftsaken. Reklame fungerer, spesielt overfor barn. Nå mister tobakksindustrien den siste reklameflaten for å lokke barn inn i avhengighet, sier Ryel.