Varmere, men skyet

Nyheter

yr.no mener Stokmarknes kan oppleve 20 grader i løpet av dagen, mens Andenes ser ut til å få bare 12 grader. Felles for hele regionen er at det skal skye til utover dagen. Men det ser ut til at vi unngår nedbør. Den kommer søndag.

Her er varselet fra Meteorologisk institutt.

Nordland:

Natt til lørdag nordøstlig opp til liten kuling i Lofoten og Vesterålen, minkende. For øvrig sørøstlig bris, periodevis frisk bris utsatte steder. Oppholdsvær, tilskyende. Om kvelden litt regn i vest.

Troms:

Øst og nordøst bris, frisk bris på kysten. Lettskyet pent vær. Fra lørdag ettermiddag sørøst bris. Tilskyende.