Vil gi reisestipend til vesteråling

De som kan motta stipendet må være bosatt i Vesterålen, og gjelder for alle som jobber med kultur, media eller kunst. Mange kunstnere har tidligere fått stipendet, men andre utøvere innen kultur og media fra Vesterålen kan søke.

Flere ulike kommuner på Øst-Island har vært vertskap for ordningen, og i år et det andre gang at Vopnafjördur kommune tar i mot en utøver fra Vesterålen.

I søknaden må man ta med hvilket prosjekt man ønsker å jobbe med under oppholdet ipå Øst-Island og hva motivasjonen er for å arbeide i Vopnafjördur.

I fjor var det tekstilkunstner Ingrid Larssen fr Hadsel som mottok stipendet. Under arbeidet sitt med det norsk-islandske prosjektet «Fest trådene» oppdaget hun et bilde av broderiet «Elf Woman’ cloth from Bustarfjell» fra 1687. Hun fordypet seg i broderiets historie og teknikk i Vopnafjördur.