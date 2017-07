Arealplanene er klare for Primex Myre

Nyheter

Det vil også bli et parkeringsareal på 650 kvadratmeter, i tillegg til nybygget.

Filetfabrikken på Myre reiser seg trolig i løpet av sommeren: – Skal ta det til et helt nytt nivå innen automasjon Den islandske utstyrsprodusenten Marel skal utstyre nyfabrikken til Primex Myre med det siste innen innen prosessteknologi. – Vi har ambisjoner om å ta dette til et helt nytt nivå innen automasjon, sier fabrikksjefen – som snart har hele ledergruppen på plass.

André Reinholdtsen med store planer på levendefisk-sida: Vil bygge proteinfabrikk på Myre André Reinholdtsen ønsker å bygge proteinfabrikk på Myre. – Om vi klarer å levere fersk torsk hele året, og lykkes med å utvikle et høykvalitetsprotein av hvitfisk, vil det kunne gi fiskerne en langt høyere pris for råvaren, sier Reinholdtsen.

Selve fabrikkbygget vil bestå av to etasjer.

Første etasje blant annet vil bestå av mottak (946 m²), produksjonslokale (1181 m²), fryserom (372 m²) og kjølerom (290 m²).

Endresen går inn i styret for nyfabrikken Ted Robin Endresen går inn i styret i Primex Myre.

Ifølge tegningene vil andre etasje brukes til kontorlokaler, kantine, garderobe og lager.

Det er Øksnes Entreprenør AS som har tatt på seg oppdraget med å bygge det som trolig vil bli landets mest moderne filètfabrikk, mens Norconsult AS har stått for plantegningene.