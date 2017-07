Kulturrik uke på Melbu

Nyheter

Den tradisjonsrike sommerfestivalen har blitt arrangert årlig siden midten av 80-tallet, og i helga smeller Sommer-Melbu i gang på Melbu Torg med underholdning, mat, parade og taler. Etter det går det slag i slag med arrangementer og opplevelser i halvannen uke.

Flerfoldige konserter

Bare første dagen holdes det tre konserter, først med Musikkforeningen, videre med Maja Bugge og Svanur Vilbergsson og til slutt med Trinity på kvelden. Dagen etter kan Sommer-Melbu melde om hyggelige Melbutradisjoner som vekkes til liv når Melbugjengen «Riffy» spiller opp.

Programmet for Sommer-Melbu er klart: Tradisjonelt og folkelig Styret i Sommer-Melbu har sydd sammen et variert program. Nytt av året er at festivalen skal servere et eget Melbu-øl.

Tradisjon tro arrangeres også «Hageselskapet». I tretti år har dette blitt arrangert og vært et fast innslag. I år er det Melbu turnforening som står for servering og det blir også i år variert underholdning. I fjor ble «Tour de smak» en stor suksess, og det gjentas i år, med vandring mellom utestedene på Melbu, hvor deltagerne får høre historier, drikke og en liten matrett.

Sommer-Melbu og Lofotpils: Lanserer lokaløl Fra nå av kan vesterålinger kjøpe eget Melbo-øl i butikker og på serveringssteder.

Aktivitet og trening

I år skal man få trent seg godt med aktiviteter som Melbuløpet, før man kan slappe av med operapub hvor sopran Rianne Wilbers og tenor Peter Vos fra Nederland kommer. Mosjon kan man også få på eventyrstien der man kan møte både troll og få servert eventyrfortellinger. Også i orienteringsløpet får man testet kondisjonen. Der blir å være tre forskjellige løyper med forskjellig lengde.

Maritim dag

Hele tirsdag blir å være en maritim dag. Da blir det aktiviteter hele dagen i indre havn med vannscooter, palleløp, Redningsskøyta, Elias, trebåter og Brannbamsen Bjørnis. Da skal også Melbukonferanser være, med arktisk dialog og fokus på kunnskap, miljø og samfunnsbygging i nord.

Det er også den store jektadagen, og for mange har turen med jekta vært en av høydepunktene. I tillegg til maritime aktiviteter blir Frøydis Kristiansen å holde lefsekurs hvor man lærer å lage lefsedeig, kjevle ut og steke på takke.

Barnas dag

Onsdag er barnas dag med ekstra mange aktiviteter for barna med dukkevognparade, trøbiler, gummibåter og trøbåter i andedammen. Det blir også eventyr stund. På ettermiddagstid kan hele familien gå stafett sammen før man blir med på ett av de mange kursene som skal foregå gjennom hele festivalen.

Det blir både magedanskurs, lefsekurs, sportsfiskekurs, ballettkurs, flatbrødkurs og cha-cha-cha-kurs. Noen av disse går over flere dager, og har fått instruktører fra verdensklasse. Det blir også å være «Tang lab» over tre dager, hvor deltagerne får muligheten til å forske livet i havet.

Gode og kjære arrangement

Et arrangement som er tilbake i år etter et lite opphold fra programmet er Sommer Melbu-lunsjen. Denne gangen er det «Ei åpen dør» som frister med internasjonale retter. Det blir også markedsdager som strekker seg over to dager. Det er ett av de mest besøkte arrangementene. Det blir selvsagt delt ut Johan Moe-prisen for 21. gang.