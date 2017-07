Fraværet ned med 40 prosent

Nyheter

Yrkesfag har alltids vært kjent for mye fravær. Etter fraværsgrensen ble innført så har fraværet halvert. Fraværet har i snitt hatt en nedgang på to dager og fire timer. Dette er synlige tall på at fraværsgrensen fungerer.

Fraværet nesten halvert i Hadsel I løpet av de første månedene av skoleåret har elevene ved Hadsel videregående skole nesten halvert fraværet. Det er rektor Inge Holm svært fornøyd med.

Færre elever får ikke vurdert

Andelen med elever med ikke vurdert i kun ett fag har gått ned med 0,3 prosent på nasjonalt nivå. I Nordland har det gått ned med hele 0.9 prosent. Det er litt færre elever som har sluttet i løpet av skoleåret. Det har gått ned fra 4,2 til 4 prosent