- Nøkkelen til å lære er å være motivert, ikke bare møte opp

Nyheter

Dette etter at det onsdag ble klart at fraværsgrensa har ført til 40 prosent mindre fravær i den videregående skolen.

- Vi ser at motivasjonen har gått ned dette skoleåret. Er ikke nøkkelen til å lære å være motivert, fremfor å bare møte opp, spør Sørensen i ei pressemelding fra Elevorganisasjonen i Nordland.

- Positivt

Nasjonale tall for fravær og gjennomføring ble publisert av Utdanningsdirektoratet. Tallene viser høyere gjennomføring samtidig som fraværet er drastisk redusert. Sørensen mener nedgangen i fravær er positivt.

Elevorganisasjonen har tidligere varslet om Økt frafall som konsekvens av fraværsgrensen. Nå har tallene gått i motsatt retning, selv om ikke endringen er betydelig. Likevel får ikke det Elevorganisasjonens fylkesleder, Catinka, til å endre mening.

- Elevene har vært klare i sin tale. Fraværsgrensa motiverer ikke elevene, men er et verktøy som tvinger dem på skolen, fastslår Sørensen.

- Ikke rakettforskning

Sørensen hevder det er logisk at elevene møter opp mer nå enn tidligere. - Det er ikke rakettforskning å skjønne at oppmøtet går opp når konsekvensen av å være syk hjemme er å sette fremtiden sin på spill, sier Sørensen.

Hun forteller at tall fra Elevundersøkelsen for dette skoleåret viser en nedgang i motivasjon.

- Elevene møter en skole som ikke motiverer dem. Når skal kunnskapsministeren og Stortinget gi elevene gulrøtter, fremfor å bruke fraværsgrensepisken, spør Sørensen.

- Det er mange faktorer som påvirker frafall i positiv og negativ retning, sier Sørensen.

- Skyldes annen politikk

Samtidig som Elevorganisasjonen peker på at det er for tidlig å konkludere er de sikre i sin sak på at økningen i andel gjennomførte skyldes andre forhold enn fraværsgrensa.

- Virkningene av fraværsgrensa påvirker oss ikke nå. Det vi nå ser er lavere frafall og høyere gjennomføring som skyldes annen politikk som bedre skolehelsetjeneste, bedre lærere og andre tiltak som bidrar til å Øke trivselen, sier Sørensen.

- Kan være bortkastet

Hun peker også på at man kan ende opp i en situasjon hvor disse tiltakene nulles ut av fraværsgrensa.

- All innsatsen man har lagt ned for å få ned frafallet kan være bortkastet, fordi man prioriterer fraværsgrense og ikke motiverte elever. Elevene fortjener å glede seg til å gå på skolen, ikke en fraværsgrense, avslutter Sørensen i Elevorganisasjonen i Nordland.