Toppår for Sivert Høyem

Nyheter

Høsten 2014 ble Sivert Høyem tvillingpappa. Dermed brukte Høyem nesten hele 2015 på å bare være pappa. Om man tyder regnskapet kan det lønne seg å ta pappapermisjon, melder VG .

Artistlivet på hylla

Høyem hadde ett barn fra før sammen med sin kone Helena Brodtkorb før tvillingene kom i 2014. Dette gjorde at Høyem tilbrang den største delen av året 2015 i pappapermisjon. Artistlivet ble lagt litt på hylla, og dette kan man se på omsetningene det året.

Året i pappapermisjon viser en regnskap på kun 1,4 millioner kroner, og et lite overskudd på 23000 norske kroner. Året før, toppåret 2014, var omsetningen på ti millioner og med et overskudd på 1,3 millioner kroner.

Soleklar rekord

Det ferskeste regnskapet på Hektor Grammofon As, som er Høyems selskap, viser en omsetning på nesten 25 millioner kroner året etter han var ferdig med pappapermisjon.

Før skatt ble resultatet på 5,1 millioner kroner, noe som er en klar rekord.

– Jeg har vært mye hjemme det siste året. Jeg turnerte ut fjoråret, så ble det jo familieforøkelse. Jeg har hatt en slags pappaperm, kan du si, der jeg har skrevet låter når jeg får skvist det inn. Som å skrive tekster på mobil med venstrehånda, sa Sivert Høyem i et VG-intervju på tampen av 2015.

Aktiv 2017

Etter pappapermisjonen kom også studioplaten «Lioness» ut, hvor man kan høre at han synger til sin kone som er mor til hans tre barn. Den er helt klart mye lysere enn de siste utgivelsene. Han sikret seg sin fjerde førsteplass på VGs albumliste.

Høyem har i 2017 vært aktiv, og senest for en måned siden kom siste skive «Live at Acropolis» ut. Platen er spilt inn live. Han har også brukt våren på Europa-turne med sitt nye bandprosjekt Paradise. Snart er han også klar for å komme hjem til sitt eget rike fo å spille på Fæsterålen.

Sivert Høyem har opplyst til VG at han ikke ønsker å snakke om økonomien i selskapet sitt.