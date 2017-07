Vil etablere Nord-Norges største strømselskap

Nyheter

Nå ønsker eierne av Kraftslag AS og Kraftinor AS å slå sammen kundeporteføljene innen salg og strøm. Det legges til grunn en strategi om fremtidig veskt, gjerne gjennom strukturelle grep med andre aktører i landsdelen, så vel som organisk.

– Viktig at verdiskapning beholdes

Selskapene mener det er viktig å sikre at kritiske kompetansemiljøer fortsetter å være og vidreutvikles i hele Nord-Norge.Eierne har også sammen ambisjoner om å utvikle et strømselskap som skal levere konkurransedyktige produkter til kundene i fremtidens kraftmarked.

– Samtidig er det viktig å sikre at verdiskapningen beholdes i landsdelen, sier Steinar Pettersen, konsernsjef i Salten Kraftsamband AS i en pressemelding til VOL.

Desentralisert struktur

Det nye selskapet har tenkt å ha de ansatte nær kundene i flere sentrale områder rundt om i Nord-Norge. Det er altså tenkt å ha en desentral struktur.

– Størrelse er viktig for å ha kritisk masse på viktige kompetanseområder knyttet til produktutvikling, markedsføring, salg og kundepleie. Det nye selskapet får en kundebase på om lag 60.000 kunder og selskapet ønsker å være en attraktiv partner for å bygge et av Nord-Norges største kraftsalgsselskap, sier Eirik Frantzen, konsernsjef i Nordkraft AS i en pressemelding.

Fortest mulig sammenslåing

Det videre arbeidet med fusjon blir å foregå de neste to kvartalene. Tidspunkt for sammenslåing vil skje så raskt som mulig med hensyn til regler og lover og hva som er praktisk mulig. Eventuell fusjonen forutsetter godkjennelse i konsernstyrene i Lofotkraft Holding AS og Salten Kraftsamband AS.

– Selskapene har allerede sterke posisjoner i hvert sitt hjemmemarked og vil gjennom fusjonen styrke denne ytterligere, samt videreutvikle tydelige og nasjonale satsninger, avslutter Arnt M Winther, konsernsjef i Lofotkraft AS i en pressemelding til VOL.