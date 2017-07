Dag Rydland starter for seg

Nyheter

Hittil i år er det gitt tilsagn på vel én million over næringsfondet og 3,6 milloner i stønadslån.

Halv million til fiskebåt

Dag Rydland fikk innvilget et stønadslån på kr 500.000,- til innkjøp av nytt fiskefartøy.

– Jeg har vært fisker i 20 år. Det var på tide å starte for seg selv, og nå lå det i kortene at jeg kunne gjøre det. Det stemte å gjøre det nå, sier Rydland.

Båten han har kjøpt ligger på Andenes og er etter Jan Willy Jonassen, før den gikk videre til Svein Roger Hansen.

Han har tidligere søkt om stønad, den gangen fordi kommunen solgte fartøyet Måtind som han den gang jobbet på.

Skal etablere internasjonal kolonial

Nordlyst, som er vinterfestivalen i Andøy, fikk 20 000,- av rammeavsetningen for kultur- og næringsprosjekter. Kaffehuset Strøm Eriksen AS fikk innviget inntil kr 30 000,- til etablering av utekjøkken og Nordstjernen AS fikk innvilget inntil kr 37 500,- til etablering av internasjonal kolonialbutikk på Andenes.

Lødding Solvoll AS fikk innvilget inntil kr 50.000,- til investeringer i en ny reiselivsbedrift på Bleik. De er allerede i gang, og tilbakemeldingene fra turistene har vært gode .

– Fra oktober til april blir det nordlysturer, og fra juni til september blir det roturer, sier Rolf Solvoll i selskapet.