Kjørte ruspåvirket

En mann er dømt for å ha kjørt i ruspåvirket tilstand etter å ha drukket øl kvelden før. Mannen kjørte fra Harstad til Kongsvik. Den strekningen er på cirka 40 kilometer. Han ble stoppet på Sortland i trafikkontroll.

Kjøringen forløpte uten hell og han var alene i bilen.

Han hadde et alkoholinnhold i blodet på 1,14 promille sirka en time etter avsluttet kjøring. Det legges til grunn at han hadde maksimalt 1,14 promille alkohol i blodet da kjøringen fant sted og at den kan ha vært noe lavere da han kjørte, men ikke under 1,0 promille. Siktede har samtykket i tilståelsesdommen.

Straffen ble satt til 21 dager fengsel som gjøres betinget med en prøvetid på to år. I tillegg får mannen en bot på 30.000 kroner subsidiært fengsel i 15 dager. Mannen taper også retten til førerkort i en periode på 22 måneder.