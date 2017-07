Nyheter

Dette melder fylkesmannen i Nordland i ei pressemelding. Elever og foreldre som mener skolen ikke gjør nok for å stanse mobbing, kan ta kontakt med Fylkesmannen.

«Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Skolen skal ha nulltoleranse mot krenkelser som mobbing, vold, diskriminering og trakassering. Skolen skal jobbe kontinuerlig og systematisk for å fremme helse, miljø og trygghet til elevene. Rektor har ansvaret for at dette blir gjort.»

Dette er noe av det nye innholdet i opplæringslovens kapittel 9A som iverksettes fra 1. august. Lovendringen betyr at det er nulltoleranse mot mobbing i skolen. En skole som ikke stopper mobbing bryter dermed opplæringsloven.

19. juni ble det sendt ut brev til kommuner og friskoler i fylket om lovendringen.

Ny rolle for Fylkesmannen

– Lovendringen betyr at elever og foreldre kan henvende seg til Fylkesmannen dersom ikke skolen gjør noe mot mobbingen, forklarer rådgiver Anita Kristiansen ved oppvekst- og utdanningsavdelinga hos Fylkesmannen i Nordland.

Allerede en uke etter at skolen har fått varsel om mobbing, kan eleven og foresatte be Fylkesmannen vurdere om skolens aktivitetsplikt er fulgt opp. Aktivitetsplikt betyr at ansatte i skolen har plikt til å følge med og gripe inn, varsle, undersøke og sette inn tiltak.

Elever og foreldre kan kontakte Fylkesmannen via telefon, e-post eller brev – informasjon om kontaktpersoner finner du her.

Tvangsmulkt og dagbøter

– Skolen får altså en tydelig plikt til å gjøre noe med saker som meldes inn, og skal dokumentere hva de har gjort. Mobbing i skolen skal ikke skje, det skal nytte å si fra og regelverket skal virke.

Vi skal undersøke om skolen har oppfylt aktivitetsplikten sin, og kan bestemme hva skolen skal gjøre for at eleven skal få det trygt og godt. Skoler som ikke gjør jobben sin, kan få tvangsmulkt i form av dagbøter, understreker Anita Kristiansen.

____________________________

Fakta om ny lov: