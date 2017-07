Fylket med penger til gårdsturisme

Nyheter

– Dette er støtte til arbeidet med utvikling av grønt reiseliv i fylket. Et arbeid som har foregått i flere år og som viser at vi er på rett vei, sier fylkesråd for næring Mona Fagerås (SV) i ei pressemelding.

Hun viser til den økende interessen for lokal og kortreist mat både for besøkende og fastboende.

– Vi så mange gode eksempler på dette når NRKs sommertog gjorde stopp langs Nordlandsbanen. Både på små og større plasser ble det servert de flotteste retter av lokal mat, sier Fagerås og understreker:

– Utvikling av lokal mat og reiseliv vil vi skal fortsette. Derfor støtter vi prosjektet, som er i regi av fylkesmannen i Nordland, sier hun.