Pass på mobilen din når du er på ferie

Hele fire av ti tenker at telefonen dekkes av skadeforsikringen. Det viser en ny undersøkelse Opinion har utført for KLP Skadeforsikring. Det oppdages som oftest etter at mobiltelefonen er knust eller ødelagt at den ikke dekkes av en vanlig skadeforsikring.

Flere unge enn eldre

Det er i tillegg større sannsynlighet at en ungdom eller unge voksne melder om en reiseskade enn eldre reisende. For reisende under 30 år er nesten 45 prosent av alle meldte skader knyttet til tingende de har med seg på tur.

Daglig får KLP Skadeforsikring inn telefoner fra kunder som lurer på om reiseforsikringen dekker knust skjerm og uhell med mobilen. Reiseforsikringen dekker ikke slike hendelige uhell, derimot dekker hendelser som kantring av kano eller trafikkuhell der mobilen blir skadet.

All elektronikk

Han minner folk på at det ikke bare er mobilen, men også elektroniske gjenstander som nettbrett, PC og andre verdisaker. Det bør legges i handbagasjen, for om du skulle være så uheldig at det ble ødelagt eller borte i transport vil du risikere at du ikke får dekt noe og da kan det dreie seg om mange tusen kroner.

Tyveri dekkes

Når det kommer til tyveri er det litt annerledes. Men det er fortsatt viktig å ta forholdsregler slik a man kan nyte ferien.

– Skulle du være så uheldig å få mobilen frastjålet mens du er på ferie, skal vi hjelpe deg så godt vi kan etter du har meldt tyveriet til oss. Selv om vi mottar skadesaker hver dag der folk får frastjålet mobilen sin, er det uansett lite sannsynlig at du blir utsatt for det. Ta normale forholdsregler så kan du nyte ferien uten slike hendelser, sier Robin Wulff-Nilsen, avdelingsleder i KLP Skadeforsikring.

Meld tyveri til politiet

Det er lurt å sjekke vilkårene i sin forsikring for hva man får igjen.

– Hvis du blir frastjålet mobilen på reise, må tyveriet meldes til det lokale politiet så fort som mulig. Ta med deg en skriftlig bekreftelse på anmeldelsen. Får du ikke gjort det, må tyveriet meldes til norsk politi så fort du kommer hjem, sier Robin Wulff-Nilsen.

Mer enn 24.000 av oss melder om tap eller tyveri av reisegods hvert kvartal. Det viser tall fra Finans Norge.

– Når dyre mobiler, nettbrett, kostbare solbriller, luksusvesker og merkeklær blir stjålet eller ødelagt trekker det gjennomsnittsutbetalingene opp, og reiseforsikringen kan bli dyrere, sier Petter Lassen i Frende Forsikring.

Pass på tingene dine

Han sier at man må ta vare på tingene sine uansett om man er på storbyferie, en tur på stranda eller tar en tur på byen, for selv noe så hverdagslig som en mobiltelefon er attraktivt for lommetyver, fordi de er lett omsettelige. Av alle skadene som ga utbetaling på reiseforsikringen i fjor var hver 10. skade knyttet til tapt mobiltelefon, viser beregninger fra Frende.



Forsikringsbransjens reiseråd

Unngå å ta med mye kontanter. Benytt helst kredittkort. Kontroller utløpsdatoen på kortet, og at kortet er gyldig i hele reiseperioden.

Unngå å ta med kostbare smykker. Vi anbefaler egen forsikring for spesielle verdigjenstander.

Skriv opp hva du har med deg på reisen. Det vil være til hjelp hvis noe skulle gå tapt.

Lever ikke bagasjelappen fra deg uten å få bagasjen utlevert.

Ta ikke verdigjenstander eller for mye kontanter med på stranden.

Fordel kontantene på kroppen, ikke ha alt i vesken eller i lommen.

Ikke legg igjen verdigjenstander i bilen.

Legg ikke verdisaker i bagasje som skal ekspederes.

Dersom uhellet er ute

Kontakt politi og reiseleder hvis du blir utsatt for innbrudd, tyveri eller ran.

Få alltid en kopi av anmeldelsen.

Kontakt nærmeste konsulat og reiseleder dersom du blir ranet og ikke har penger.

Meld fra tap av kort til bank og kortselskap.

Gi beskjed til transportselskapet hvis bagasjen har forsvunnet under reisen.

Husk å få kvittering i forbindelse med legebesøk, kjøp av medisiner etc.

Bekymre deg ikke hvis du blir innlagt på sykehus. Sykehuset kontakter forsikringsselskapet som garanterer for sykehusutgiftene.

Kilde: Finans Norge

Spesielt for mobil