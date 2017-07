UP tar flere syndere på veien

Nyheter

Halvårstallene til Utrykningspolitiet i de tre nordligste fylkene viser at de har både pågrepet flere og utstedt flere bøter i første halvår i 2017 enn på samme tid i fjor.

– Til tross for økning i antall fartsovertredelser og førerkortbeslag har vi ikke grunnlag for å påstå at det er en negativ utvikling med hensyn til trafikantenes adferd rundt om på veiene. Mange av de veifarende gir oss tilbakemeldinger på at de opplever at fartsnivået og adferden på veiene er blitt bedre – noe som igjen vil bidra til færre ulykker med hardt skadde og drepte, sier Marthinsen i en pressemelding.

Økte ressurser

Han mener nemlig at økningen kan forklares med økte ressurser og økt synlighet i UP.

De omorganiserte seg høsten 2016, og fikk tilført fire nye patruljer, med virkning fra 1. august i fjor.

I 2017 ble det skrevet ut 7 357 forenklede forelegg, mot 5 993 i 2016.

– Cirka 80 prosent av de forenklede forelegg skyldes fartsovertredelser, og resten i all hovedsak bruk av håndholdt mobil, sier Marthinsen.

Halvårstallene for UP 2017 Tallene for 2016 står i parentes. Pågrepne: 208 (175)

Forenklede forelegg: 7357 (5993)

Gebyrer: 913 (840)

Fart: 350 (332)

Rus (som resulterte i førerkortbeslag): 98 (62). Hvis man inkluderer lavpromille og påvirkede førere uten førerkort, er tallet 205 (127)

Totalt førerkortbeslag: 473 (423)

Har tatt mange ruskjørere

Det ble i 2017 utstedt 913 gebyrer for manglende bilbeltebruk, mens tallet for 2016 var 840.

I første halvår 2017 ble 205 førere tatt for ruskjøring, inkludert rusførere med lavpromille og uten førerkort. Det er en betydelig økning fra 127 året før.

– Vi er spesielt fornøyd med at vi har klart å avsløre langt flere rusførere enn tidligere år, sier Marthinsen.