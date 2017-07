Løsning på overtid for Bodø Lufthavn

Nyheter

– Det tok sin tid, men vi er godt fornøyd med å ha kommet fram til et resultat som vi synes er godt for medlemmene våre, sier nestleder Fredrik Oftebro i Norsk Tjenestemannslag (NTL) til NTB.

– Vi har hele tiden ment at dette kom til å bli en krevende mekling, og det ble det. Vi var ikke sikre på at vi kom til å få på plass et resultat før helt på slutten.

Oftebro sier det var viktig å få et nivå og en innretning på tilleggene som gjorde at de kunne være fornøyd med lønn og kompensasjon for NTLs medlemmer.

Også arbeidsgiversiden er glad for at de unngikk konflikt og ble enige natt til lørdag.

– Jeg er tilfreds med at Spekter og Falck brann og redningstjeneste fant fram til en løsning med NTL/LO i mekling, slik at vi unngikk en streik som kunne ha rammet passasjerer og kunder ved Bodø lufthavn, sier administrerende direktør Anne-Kari Bratten i Spekter.

Fredag omtalte arbeidstakersiden situasjonen som helt fastlåst. Dersom partene ikke hadde blitt enige, ville det blitt streik ved flyplassen fra mandag formiddag. I praksis ville det betydd full stans i den sivile flytrafikken til og fra Bodø.

